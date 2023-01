, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro la Lazio perso 2-0: "Dobbiamo andare incontro alla fortuna.Dobbiamo fare di più, perché solo giocare non basta. Dobbiamo essere più cinici, non possiamo pensare di cerare 10 palle gol. Con più cinismo, saremmo andati in vantaggio noi"."Quello che stiamo vivendo quest'anno non l'abbiamo vissuto l'anno scorso.Dobbiamo tirare fuori più personalità, non trovare alibi e assumersi le responsabilità. I ragazzi non sono spaventati e devono continuare a non esserlo"."Cercando di alzare l'asticella nella determinazione e nell'attenzione. Abbiamo fatto poche partite dove meritavamo 0 punti, ma nei dettagli non prendiamo quello che ci meriteremmo. Nel primo tempo non ricordo la Lazio pericolosa, ma è finito 1-0".PUNTI - "Dobbiamo essere consapevoli che siamo responsabili di quello che si ha, non cercando alibi inutiliAncora non riesco l'attenzione necessaria: dobbiamo volerlo di più ed essere più sporchi in tante situazioni. Difficile, perché è la cosa meno allenabile. Oggi la Lazio ha sbloccato su una situazione sporca"."Perché chi è entrato ha le qualità per fare le stesse cose, pur con caratteristiche diverse. Lui stava calando e speravo che Ceide potesse fare le stesse cose. Giocare lo responsabilizza, poi delle volte le cose vengono meno bene".