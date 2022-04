Il Sassuolo perde all'Olimpico contro la Lazio, ma l'allenatore neroverde Alessio Dionisi è convinto che: "La sosta ci ha fatto abbassare il ritmo, oggi abbiamo pagato le assenze - ha commentato a Dazn nel post partita - nel primo tempo abbiamo sbagliato molto, ma nonostante tutto siamo rimasti in partita. La seconda rete è un non-gol perché l'abbiamo preso senza che nessuno facesse nulla; dispiace il poco recupero nel finale, ma non cerco scuse. Il vantaggio loro nasce da un nostro errore, abbiamo rischiato troppo e abbiamo pagato. C'è un po' di rammarico per le occasioni non concretizzate".



BERARDI - "Ci è mancato, ma non è lui la chiave per giocare bene, bisogna crescere per giocare anche senza di lui. Da ora fino alla fine della stagione voglio vedere prestazioni di livello, con l'Atalanta non ci sarà Frattesi e anche Harroui è uscito acciaccato ma speriamo di recuperare. Vedere le big che ci temono e ci rispettano è motivo d'orgoglio".