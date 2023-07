Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato a Sky:



"Penso a come abbiamo chiuso la passata stagione, non bene. Siamo arrivati tredicesimi che non è un brutto risultato vista la partenza e gli infortuni, ma l'ultimo mese non è stato positivo. Sappiamo che non sarà facile confermare quel risultato. Abbiamo cambiato qualcosina e qualche giocatore ancora non è convinto di stare in questa squadra. Questa cosa toglie anche agli altri, che devono comunque aiutare i nuovi a inserirsi. Noi dobbiamo dare alla squadra, non possiamo pretendere da chi è arrivato, anche perché magari giocava in Primavera o in Serie B o comunque non in Serie A, dobbiamo aiutarli a inserirsi. Per me ripartiamo sapendo che per fare ciò che abbiamo fatto l'anno scorso dovremo sudare, se ci convinciamo di questo potremo anche migliorare, ma in caso contrario la stagione sarà ancora più difficile".