ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro il Bologna per 3-1:" Siamo una squadra che sa adattarsi, il nostro obiettivo è giocare bene coralmente ma oggi abbiamo avuto meno possesso palla perché era la cosa da fare. Ci siamo prefissati di tirare tanto perché abbiamo dei grandi tiratori e almeno evitiamo ripartenze.""Sinceramente non ci preoccupa, è stimolante, vogliamo finire bene, cercheremo di onorare il campionato fino alla fine, vediamo come andranno le partite, sappiamo la valenza della gara. Ci sarà uno stadio pieno e sarà bello. Sono convinto che la interpreteremo bene, poi che vinca il migliore, anche se sulla carta sono loro i più forti.""Si ci abbiamo vinto ma anche perso sonoramente, il Milan si gioca tanto e si merita di avere ciò che ha oggi, faremo di tutto per arrivare a 53 punti ma sappiamo che sarà difficile"."Bisogna avere coraggio per farli giocare tutti, a volte siamo troppo offensivi e infatti prendiamo troppi gol. Se mi avessero detto che saremmo arrivati a 50 punti alla 37esima giornata avrei fatto mille firme ma avevo comunque fiducia.""Onestamente io mi adeguo. chi ha motivazioni è bene che rimanga ma se le sirene da fuori sono importanti è anche giusto che la società valuti le offerte. Se una squadra riparte con tutta la rosa è più facile parlare di continuità, sono state fatte delle scelte ma con logica. Una ripartenza ma con giocatori nuovi, alcuni avranno bisogno di crescere, stiamo facendo il massimo per mettere in risalto le qualità che questa squadra ha. Difficilmente rimarranno tutti anche se mi piacerebbe ma la società farà il meglio per questa squadra"Non dico nulla sennò verrei strumentalizzato, io devo mettere in condizioni la squadra di fare bene, ringrazio carnevali per le parole nel prepartita".