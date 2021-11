L'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni principali: "Stiamo aspettando l'esito del ricorso presentato per la squalifica di Frattesi, crediamo ci siano i presupposti perché venga accettato. Pensavo di recuperare Boga ma ci sarà dalla prossima spero. Djuricic è un'assenza più lunga. Goldaniga potrebbe tornare mercoledì. ​Matheus Henrique e Harroui sono pronti per giocare dall'inizio."