Viglia di Sassuolo-Milan, un match che rievoca grandi ricordi ai rossoneri che proprio al Mapei hanno festeggiato lo scudetto. Dionisi, l'allenatore dei neroverdi, ha parlato così in conferenza stampa.



AVVERSARI - "Con il Milan sai che potrebbe non bastare anche fare il massimo. Loro nelle individualità hanno qualcosa in più di noi, siamo sfavoriti sulla carta ma vogliamo cambiarla questa carta. Più che temerli, li rispettiamo. Hanno aggiunto consapevolezza con lo Scudetto vinto con merito. Il Milan ha fatto già vedere cose importanti, speriamo domani di riuscire a metterli in difficoltà, noi proveremo a fare il massimo".



SASSUOLO - "Contento per Frattesi e Pinamonti che si sono sbloccati. Possiamo migliorare ancora negli inserimenti, nel gioco. Andrea sta bene fisicamente, l’inserimento nella squadra è a buon punto e continuerà a far bene come ha già fatto. Anche Alvarez può giocare. Si è allenato tanto, è cresciuto nell’allenamento, si sta avvicinando al livello della squadra. Occorre un po’ di tempo per uno che arriva dal Sudamerica. Antiste e Laurientè? Di quelli che forse ci saranno dopodomani non ne parlo. Sicuramente arriverà qualcuno e sarà adeguato alla squadra”.