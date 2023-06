2025. Il Sassuolo ha annunciato qualche ora fa di aver trovato l'accordo con Alessio Dionisi per rinnovare il contratto che era in scadenza a giugno. Una scelta che arriva dopo settimane di dialogo, senza che il club avesse dubbi sul proseguire insieme un progetto che fin qui ha dato soddisfazioni in campo e a livello di crescita di giocatori. Una decisione presa ora anche per anticipare il domino delle panchine pronto a partire a breve, visto che negli ultimi mesi tanti club, tra cui Torino e Fiorentina, hanno pensato a Dionisi.