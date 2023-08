Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Atalanta, gara d’esordio in campionato per i neroverdi, in programma domani alle 18.30 al Mapei Stadium.

BERARDI - “Sapevo già cosa sarebbe uscito sui giornali oggi, ho un confronto quotidiano con i dirigenti. Posso dire soltanto che ha detto tutto il nostro ad Carnevali: per me il discorso Berardi finisce qui, adesso è troppo più importante preparare la partita. Dovremo essere più pronti che possiamo, sapendo che il mercato è ancora aperto e che alcuni giocatori sono chiacchierati. Se anche l’allenatore non parla più della partita ma del circo intorno al calciomercato, non arriveremo mai pronti alla partita”.



ATALANTA - “Non partiamo in discesa, come detto al sorteggio del calendario. L’Atalanta alla prima è ostica, è stata la squadra rivelazione nelle ultime stagioni, ha un’identità spiccata e giocatori forti e giusti per quell’identità. Nel tempo siamo cresciuti nell’affrontarla, sapendo che per le nostre peculiarità è difficile giocarci contro perché mette la gara su un piano diverso dal nostro. Dovremo essere molto prestativi per i 95/100 minuti per ottenere un risultato positivo: se riesce ad imporsi diventa difficile per noi”.