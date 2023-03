Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sullo Spezia: "Giocare dopo soli 5 giorni, con tanti giovani e dopo una vittoria come quella di Roma non è stato semplice. In più giocavamo contro una squadra che combatteva su ogni pallone, tutti insieme. Loro hanno iniziato meglio, poi però abbiamo iniziato anche noi a fare le nostre cose, arrivando alla conclusione".



MOMENTO TOP - "Faccio i complimenti ai ragazzi per le quattro vittorie di fila perché è un qualcosa di complicato da realizzare. Adesso dobbiamo dobbiamo essere ambiziosi, ma al tempo stesso umili e uniti. Questo è il nuovo titolo della nostra stagione. Non dobbiamo pensare alla classifica, ma continuare così. Stiamo mettendo tutto quello che abbiamo sia in allenamento che in partita. Ogni periodo di questa stagione è stato stimolante: abbiamo fatto un passo in avanti tutti insieme. La dimostrazione arriva dal campo. Quello che possiamo fare ora è continuare a giocare senza guardare la classifica perché in ogni gara possiamo fare le nostre cose se siamo squadra".



NAZIONALE - "Berardi e Frattesi in Nazionale? È un orgoglio per il Sassuolo avere dei calciatori in azzurro. Non dimentichiamoci anche dei ragazzi che sono stati chiamati anche dalle altre rappresentative come Erlic, Bajrami e tanti altri".