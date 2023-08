Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato così di Domenico Berardi, corteggiato da Juventus e Fiorentina: "Domenico si è allenato con la squadra ma abbiamo valutato di non portarlo vista la condizione. Sarà sicuramente disponibile alla prossima al 100%, però ho e abbiamo ritenuto di non portarlo domani per farlo allenare in funzione della prossima".