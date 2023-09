Il Sassuolo oggi ha sfidato la Feralpisalò in amichevole, perdendo per 2-0. Il match è stato una buona occasione per l'esordio di Samu Castillejo, ex Milan arrivato dal Valencia negli ultimi giorni di mercato. Proprio di Castillejo Alessio Dionisi ha parlato nel post-partita, facendo luce sul dualismo con Berardi:



"Castillejo non è arrivato per essere il vice Berardi. La posizione naturale è quella che ricopre Domenico ma credo possano giocare insieme. Anche questa era un'opportunità oggi ma avevamo parlato prima, altrimenti un giocatore così importante non avrebbe dato l'ok al trasferimento."