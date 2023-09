Ilsi prepara alla sfida colin programma per domani alle 15. La squadra discenderà in campo allo Stirpe e dovrà farlo senza Andrea, che si è fermato in allenamento. Spazio a Cragno tra i pali. Queste le parole del tecnico neroverde in conferenza stampa:"Il Frosinone è una squadra di Serie A, non mi ha sorpreso, non c'è scritto da nessuna parte che non potesse far punti, anche perché conosco l'organizzazione che riesce a dare l'allenatore, hanno giocatori bravi, hanno costruito la squadra giusta, hanno l'entusiasmo del pubblico in caso. È una squadra riconoscibile, il nostro atteggiamento deve essere giusto come da qui alla fine con tutte. Il Frosinone si è meritato quanto fatto sul campo"."Consigli ha avuto un problemino in allenamento e di conseguenza non sarà della partita, ma è una cosa da poco e mi auguro che già dalla prossima possa essere con noi"."Il peccato, come tutte, è che non puoi lavorare a organico completo, l'ultimo giocatore, Vina, è rientrato ieri, Pedersen giovedì, Erlic mercoledì. Abbiamo recuperato tutti i nazionali e questa è una fortuna. Abbiamo due frecce in più: Defrel torna dopo l'infortunio e l'ultimo arrivato Castillejo"."Domenico è un professionista abituato ad essere chiacchierato sul mercato e appetibile, in primis è stato bravo lui a gestire questa cosa e a resettare tutto, ovvio che il rapporto che ha con tutti qui può facilitare questo ma in primis deve essere il giocatore che deve saper gestire queste cose, poi aver capito il suo stato d'animo può aver aiutato ma il merito è stato tutto suo, speriamo di poter parlare così per tante partite"."L'obiettivo è metterlo in campo. Non era scontato che accettasse Sassuolo e lui l'ha accettato con molta volontà. Sa di dover ritornare a dimostrare e pensa che sia l'opportunità giusta. Abbiamo parlato, si è convinto, questo è un valore che dovrà portare avanti. Deve raggiungere la miglior condizione, con noi ha fatto un'amichevole durante la sosta. Il fisico lo aiuta ad essere pronto prima, non so se sarà pronto per giocare dall'inizio domani, col tempo la speranza è quella".