Il tecnico delAlessioha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara col Lecce:"Lecce e Cremonese sfide della verità? Ora c'è il Lecce, non possiamo permetterci di guardare più in là perché è una partita difficile, con una squadra che ha vinto a Bergamo contro l'Atalanta e ce ne saranno poche che vinceranno lì. Viene da alcune partite fatte bene, sarà una partita difficile e dovremo avere l'atteggiamento giusto. Il risultato non è scontato, anzi: loro venderanno cara la pelle, noi dovremo fare altrettanto"."Dobbiamo migliorare perché con il Napoli certe cose le metti perché giochi contro una squadra importante e dovremo essere più prestativi. Con il Napoli abbiamo fatto bene ma dovremo fare altrettanto bene con la palla e di più come atteggiamento"."Domenico si è allenato tutta la settimana quindi salvo cose straordinarie è disponibile domani, lo era anche per un basso minutaggio contro il Napoli e si è preferito non rischiare. Per Pinamonti, più allenamenti fa, più gioca, più possibilità ampio può avere. Sarà della partita sì, non so se dall'inizio o durante"."Giocare aiuta e lui quando ha giocato ha fatto bene, è merito suo. Aveva bisogno di tempo quando è arrivato, ha subito un po' gli errori non determinati solo da lui. Io vedo anche l'allenamento non ha lavorato per crescere nella settimana e così è stato anche dopo Udine".- "Temere non temo niente, lo rispettiamo perché ha qualità non comuni in Serie A, comuni nelle squadre per le squadre che arrivano dalla B. Il Lecce ha riportato quelle motivazioni che aveva dalla vittoria in campionato anche in A. È una squadra che corre e difende, per certi aspetti stiamo diventando come loro. Temere non temo niente, rispettiamo il Lecce, sapendo che in questo momento è un avversario difficile da affrontare, non temo niente ma li rispetto".