Alessio, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro ildi Thiago Motta. Questi i passaggi più significativi:"La cosa più importante è mettere da parte la prestazione scorsa perché non abbiamo fatto e se abbiamo fatto abbiamo fatto tanti errori e ricaricarci per la partita di domani, con un avversario importante. È un derby che in passato non ci ha visto vincenti tante volte in casa ma il passato non conta. Dobbiamo riscattarci, dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo messo nelle gare precedenti in termini di attributi e carattere, poi anche qualità"."Rientra qualcuno però non mi piace fare nomi perché nelle ultime conferenze succede poi che perdiamo qualcuno, a voi può sembrare pretattica ma non è così. Samu è duttile e intelligente, può mettere qualità nella squadra, dipende da come interpretiamo la partita e con che interpreti vogliamo giocare"."La volontà è quella di mettere coraggio, qualcuno dice che ci è mancata la personalità, per me è coraggio perché anche la Lazio ci permetteva di fare delle cose, noi non abbiamo giocato contro la Lazio. Domani troveremo una squadra che sta facendo bene, è organizzata, è in salute e con entusiasmo, dall'altra una squadra che ha voglia di riscattarsi"."Qualche cambiamento potrebbe esserci, ci sarà, l'ultima formazione è stata condizionata anche dagli impegni della Nazionale. Sperando di recuperare qualche giocatore, ci siamo allenati tutti, è normale che qualche riflessione a 360° l'allenatore le farà, poi mi piace condividerle con la squadra e non con voi. La possibilità di scelta sarà maggiore"."Ruan è qua da un bel po', è la sua terza stagione. L'anno scorso si è guadagnato i gradi da titolare e quest'anno siamo partiti con grande aspettative, su di lui e sulle prestazioni della squadra. Possono succedere dei giri a vuoto, è qui che si vedono i valori, quando le cose non vengono, è lì che dimostri di andare a prenderti le cose che meriti con carattere, dedizione e lavoro. Ha lavorato, lo ha fatto abbastanza bene, è normale che non sia un momento troppo semplice, poi quando un difensore fa un errore e subisci gol è peggio, perché ci sono stati anche errori importanti ma senza aver subito gol, fa la differenza. È importante lavorare dopo aver commesso degli errori. La fiducia è totale, l'allenatore fa delle scelte ma ovviamente non sono delle scelte definitive".