Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato a Sky dopo la sconfitta in casa del Milan:



"Per la partita che abbiamo fatto c'è il rammarico per non aver portato via almeno un punto. Abbiamo fatto una prestazione giusta, calciando in porta e tenendo bene la palla. Chi ha giocato e chi è entrato ha fatto bene. Peccato per qualche sostituzione obbligata: fortunatamente chi è uscito non ha rimediato qualcosa di grave".



MOMENTO DIFFICILE - "Nessun momento è uguale ad un altro. L'unica cosa che possiamo fare è continuare a fare prestazioni, a giocare e a fare punti. Le prestazioni ci sono, mancano i punti. La prossima sarà una gara importante e con la Coppa Italia nel mezzo. Peccato non avere tanti giocatori a disposizione".



MERCATO - "Dobbiamo continuare a lavorare, poi al mercato non sta a me parlarne. Io devo concentrarmi su altre cose, poi la società farà le sue valutazioni. Io non posso parlare di mercato quando ancora non è nemmeno aperto. Rischierei di creare alibi a tutti".