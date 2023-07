Alessio Dionisi ha parlato dopo la sconfitta del Sassuolo in amichevole contro lo Spezia. L'allenatore dei neroverdi si è espresso con parole pesanti all'indirizzo dei propri giocatori, lamentando la mancanza di mentalità legata alle distrazioni del mercato. In particolare l'allenatore ha dichiarato: "Sulla mentalità i miei non mi sono piaciuti per niente. Abbiamo sbagliato tanti gol, siamo arrivati 4-5 volte a tu per tu con il portiere, siamo stati superficiali, possiamo sbagliare ma non dobbiamo essere superficiali. Lo stesso vale sui gol subiti, siamo superficiali, quindi va bene pagare dazio in una partita dove abbiamo fatto tanto volume di gioco e abbiamo creato tantissimo ma così in Serie A non fai bene, se non cambiamo mentalità". Lo sfogo si è poi spostato sul tema cessioni: "Bisogna anche capire chi vuole rimanere, perché sono stufo dei giocatori a metà: o stai dentro o stai fuori, chi è dentro quindi deve dare tanto"