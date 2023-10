Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato a Sky prima della sfida contro il Lecce:



"L'atteggiamento sarà importante, la qualità del gioco su un campo difficile. Mi aspetto una partita di qualità e con l'atteggiamento giusto. Il Lecce ha giocatori forti nell'uno contro uno, non siamo una squadra fisica ma stiamo migliorando sotto questo aspetto. Cercheremo di rubare palla senza fare fallo. Purtroppo oggi non ci sarà Toljan che ha avuto un problemino nella rifinitura, non aveva senso rischiarlo".