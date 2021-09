Sassuolo sconfitto in casa dal Torino, il tecnico dei neroverdi Alessio Dionisi analizza il ko a Dazn: "Non possiamo pensare sempre di giocare per duelli offensivi. Oggi dovevamo giocare meno in verticale, più da squadra, ma ho visto una partita alla pari. Il Torino ripartiva bene, guadagnava campo velocemente già dal portiere. Noi non vogliamo farlo e non sappiamo farlo, per caratteristiche. ​Oggi loro hanno meritato nelle occasioni, peccato perché eravamo partiti bene. Dovevamo continuare a giocare da squadra, nel lungo ci ha penalizzato l'aver verticalizzato velocemente. Comunque non abbiamo mollato fino alla fine. Devo fare in primis il mea culpa, ma non ci fasciamo la testa. Andiamo avanti. Cosa è mancato? Nel secondo tempo non abbiamo avuto occasioni, ma non davamo la sensazione di subire. Siamo arrivati un po' stanchi nel finale, ma non posso lamentarmi dell'atteggiamento: abbiamo sbagliato qualcosina, ma in primis io. Cosa migliorare? Dovevamo verticalizzare un po' meno. Oggi dovevamo giocare ancor di più da squadra. È stata una partita alla pari. Il Toro ha calciato 18 volte? Abbiamo verticalizzato, non abbiamo concluso, tante volte loro giocavano sulla seconda palla, noi non abbiamo quelle le caratteristiche".