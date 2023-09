Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ai microfoni di DAZN analizza la vittoria dei suoi sul Verona. Ecco le sue parole: "Il nostro campionato inizia oggi, mi sarebbe piaciuto cominciare con l'Atalanta, ma abbiamo fatto buone prestazioni sia con loro che con il Napoli. I piccoli club sono più influenzati dalle chiacchiere del mercato, anche perché dietro chi è chiacchierato c'è chi ha meno esperienza. Non è un caso che noi abbiamo cominciato il campionato a mercato chiuso, è da ieri che non parliamo di mercato e la squadra oggi era mentallizzata. Abbiamo pagato un po', siamo una squadra giovane, c'è chi è al primo anno di A. Potevamo fare meglio ma ci sta".



BERARDI - “Domenico è mancato tantissimo, rappresenta tanto e non ha un sostituto di ruolo. Abbiamo giocato con chi poteva nella sua posizione. Defrel l’ha fatto bene ma non è il suo ruolo così come per Bajrami. In quella zona dà la spinta a tutta la squadra. Domenico ha la spinta nella testa oltre che nei piedi Niente convocazione in Nazionale? Il c.t. ha pensato bene di sapere le condizioni di Berardi, poi le valutazioni le ha fatte lui. Ha voluto sapere come stavano le cose attraverso una chiamata. Le scelte le ha fatte lui sapendo che ora la condizione fisica è importante, credo che non sia in discussione Domenico da questo punto di vista, poi le scelte non le faccio io".