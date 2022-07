A margine della partita di addio al calcio di Francesco Magnanelli, l'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato a Sky:



"Scamacca? Quando un ragazzo fa un salto così è gratificante per la società, per i compagni, per chi lo allena. Raspadori ha fatto la sua parte e l'anno prossimo lo farà ancora meglio".



IN ENTRATA - "La società sta lavorando, c'è Ceide ma potrebbe anche arrivare qualcuno. Se parlano dei nostri giocatori è da stimolo, noi dobbiamo pensare alla stagione e non a chi uscirà, anche se non sta a me dirlo".



BERARDI E LA 10 - "Sono contento, è una decisione di Domenico condivisa coi compagni, ma lui rappresenta tanto per questa società. Prende il numero che gli spetta, per me è come se l'avesse sempre avuto. Speriamo che rimanga con noi, ma penso di sì".



I NUOVI - "Erlic farà sicuramente bene, come ha fatto bene allo Spezia: era giusto tornasse e darà sicuramente un grande contributo. Thorstvedt e Alvarez hanno qualità, qualcuno è più pronto ma tutti hanno qualità e le faranno vedere".