Al termine di Atalanta-Sassuolo, a Sky ha parlato Alessio Dionisi.



"Abbiamo fatto una gara alla pari contro una squadra in salute. Arrivavamo da un'ottima prestazione con l'Inter e ci siamo confermati. Sappiamo le difficoltà che si trovano contro l'Atalanta. Dopo dieci minuti avevamo scavallato, siamo andati in vantaggio. In un minuto fra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo abbiamo preso due gol. Hanno finalizzato le prime occasioni capitate, bravi loro".



"Su Berardi posso dire che l'ho visto demoralizzato perché voleva giocare. Non era tranquillo e ha preferito uscire. D'Andrea ha fatto una buona prestazione, è un ragazzo molto giovane con buona fisicità. La sua tenuta con il tempo va scemando, è normale, ma è entrato bene in partita. Era una gara difficile, ha fatto molto bene, è stato bravo sul cross. Sono contento per Kyriakopoulos, ha fatto bene, non ha giocato molto ultimamente".