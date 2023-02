L'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi ha dichiarato dopo la vittoria nell'anticipo di campionato sul campo del Lecce: "Il risultato finale è merito del gruppo. Non abbiamo fatto la nostra miglior partita a livello tecnico, ma abbiamo giocato di squadra e per me è stata la più bella vittoria della stagione. Sono sicuro che l'anno scorso e nel girone d'andata una partita così l'avremmo persa".



"Consigli è uno dei nostri leader come Ferrari e Pegolo, loro sono i più esperti e sanno tutto il lavoro che c'è dietro. Avere poche pressioni dalla piazza ha pro e contro".