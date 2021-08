Il Sassuolo non va oltre lo 0-0 contro la Sampdoria, nel post partita l'allenatore neroverde Alessio Dionisi ha commentato così il pareggio: "Penso che meritavamo qualcosa di più, ma sono contento della prestazione. Siamo cresciuti, abbiamo cercato il gol e siamo contenti del sostegno dei tifosi. Mi aspettavo il pressing alto della Samp, ma sapevo che non avrebbe potuto tenere quel ritmo per novanta minuti. La reazione di Caputo alla sostituzione? Non gli dirò niente, sa cosa penso. Ci ha fatto vincere l'ultima gara, stavolta ho provato a mettere Scamacca per sfruttare tutti i giocatori".



BERARDI - "Non so se dopo la sosta sarà disponibile, ma so quello che ci siamo detti e non vedo l'ora che finisca il mercato per capire chi rimarrà. La vittoria dell'Empoli con la Juve? Sono legato all'ambiente, se ora sono al Sassuolo è anche merito dell'Empoli".