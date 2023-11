Il tecnico del Sassuolo, in vista del match contro l'Empoli, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni:- ", hanno giocato quasi tutti, chi una partita, chi due, chi spezzoni e questo è positivo.. Vina è l'ultimo arrivato, giovedì, ha fatto una parte dell'allenamento. Rispetto alla sosta precedente abbiamo fatto un giorno in più, giocando di domenica, quindi bene.".- "La sosta precedente non è stata positiva, non abbiamo ottenuto quello che avremmo ottenuto, mentre l'Empoli viene da una partita fatta bene, ha qualità, storicamente è una bestia nera e dobbiamo vendicare la partita con la Salernitana perché abbiamo ottenuto quello che volevamo.Nell'Empoli ci sono delle peculiarità importanti, la si riconosce per questo da anni: determinazione, corsa e spirito di sacrificio, noi dovremo pareggiarli e se non li pareggiamo sarà una partita difficile".- ". Ci abbiamo lavorato maggiormente in questo periodo, ma delle volte non vuol dire che ci troverai dei benefici, ma passa dalla volontà, dalla determinazione di squadra., delle volte l'approccio è stato positivo ma siamo andati comunque in svantaggio: abbiamo sbagliato i dettagli, se sbagli prendi gol, in attacco se sbagli non fai gol. Dobbiamo migliorare su questo, abbiamo lavorato su questo, poi dobbiamo volerlo, e domani dobbiamo dare delle risposte".- "ma ho un bellissimo ricordo della gente, della squadra e della società, quell'esperienza mi ha dato tanto. Sono due club che lavorano in maniera simile, non a caso tanti ragazzi sono passati dalle due squadre e non è un caso che l'allenatore del Sassuolo abbia allenato l'Empoli e alcuni giocatori del Sassuolo abbiano giocato nell'Empoli.. Direi una bugia se dicessi che è una gara come le altre ma mi sento al 110% l'allenatore del Sassuolo e la vivo da allenatore del Sassuolo, punto e stop".