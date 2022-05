L'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato nel corso di un evento al Mapei Stadium: "Non avremmo potuto chiedere di meglio che chiudere il campionato contro una squadra importante che si giocherà tanto. Noi giocheremo con entusiasmo perché vorremmo chiudere la stagione in modo positivo, anche se sappiamo che non sarà facile. La vittoria a San Siro con l'Inter? Non importa, fa parte del passato. E il passato nel calcio è preistoria. Speriamo di far ricordare quello che faremo domenica, non facciamo favori ad altri".