Alla vigilia della gara col Bologna, l'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato anche del suo futuro: "Ringrazio Carnevali per le belle parole, voleva dare un input positivo all’allenatore ma qui ci sono tanti giocatori bravi e molti sono già confermati. Chi se ne andrà verrà sostituito nel migliore dei modi. Maxime Lopez ha fatto una stagione positiva, deve lavorare per prendere meno cartellini. I diffidati per la prossima gara col Milan? Domani daremo tutto a prescindere dalla prossima partita, oggi non ho ancora deciso chi giocherà, ma la partita più importante per ora è quella col Bologna. Dobbiamo ancora fare la rifinitura, per ora sono tutti disponibili tranne Kyriakopoulos".