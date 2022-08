Ai microfoni di Dazn, ha parlato Alessio Dionisi dopo la sconfitta del suo Sassuolo per 3-0 in casa della Juve. Queste le sue parole.



PRESTAZIONE - "Dobbiamo fare valutazioni diverse tra prestazione e risultato. Abbiamo giocato bene ma siamo stati poco fortunati e imprecisi. Sul terzo gol c'è stato un chiaro nostro errore. Abbiamo sbagliato tanto, certo meglio sbagliare per giocare..."



SCONFITTA - "Il risultato è pesante, meritavamo di più di perdere con tre gol di scarto. Siamo stati poco incisivi anche perché abbiamo tirato in porta più della Juve".



RASPADORI - "Non ho messo Raspadori dall'inizio perché volevo alleggerire la pressione su di lui. Stiamo parlando di un giovane, anche se è esperto. Ho fatto questa scelta anche perché chi ha giocato ha fatto comunque bene come Defrel. Ma la scelta di non farlo giocare non è condizionata dal mercato. Nelle ultime due settimane abbiamo parlato tanto. Lui ama giocare, lo fa con passione. Non sta vivendo un momento facile. Dobbiamo imparare a convivere con il mercato aperto. Dobbiamo pensare a giocare le partite e fare punti".



LEADER - "Berardi sta dimostrando che vuole restare qui, non possiamo farne a meno. Si allena alla grande. A fine partita ha rincuorato quelli che hanno sbagliato, è dentro la nostra realtà".