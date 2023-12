Ilcade nel finale della sfida contro la, in un match in gran parte controllato dalla squadra di, ma poi cambiato dopo l'espulsione di Boloca. Nel post partita proprio Dionisi è intervenuto a Dazn, dando la sua lettura della sfida. C'è stato spazio anche per rispondere, molto polemico riguardo al tema fair play. Queste le sue dichiarazioni:“Io sono abituato al fair play e all’educazione, che fortunatamente ho. Io mi permetto solo di parlare dei miei giocatori e della mia squadra. Per questo dico che. Se c’è una squadra che ha fair play questa è il Sassuolo,. Quelle di Mourinho sono parole sbagliate. Se al fair play si risponde in modo diverso allora non c’è neanche bisogno di discutere. Parliamo della partita”.In conferenza stampa, l'allenatore del Sassuolo ha poi aggiunto:"Io non l'ho rivisto ma mi hanno detto che è dubbio, tant'è che Erlic ha fatto notare che l'avversario aveva prima pestato il piede a Erlic, si vede che bisognerebbe parlare di più ma evito di farlo.“La partita è cambiata quando siamo rimasti in 10. Abbiamo perso delle occasioni importanti in ripartenza, cosa che non era successa a Roma l'anno scorso. Potevamo giocare un po' di più ma fisicità e falli non ce lo hanno permesso. La partita è cambiata con il rosso, la sensazione era che se non ci fosse stato un episodio la partita non l'avremmo persa. Il rosso è una nostra mancanza ma sono errori che vanno accettati, ovvio che la partita sia cambiata lì"."Berardi mi aveva chiesto il cambio già da un po', eravamo in svantaggio, non l'avrei tolto. Devo fare delle scelte anche in 10, qualche giocatore di gamba ci poteva permettere di attaccare e qualche occasione l'abbiamo avuta".