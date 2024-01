Sassuolo, Dionisi: 'Nessuna angoscia. Juve schiacciasassi in casa. Mercato? Pronti a cogliere occasioni'

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, presenta in conferenza stampa la sfida contro la Juventus all'Allianz Stadium di Torino, posticipo della 20ª giornata di Serie A: le sue dichiarazioni.



I RISULTATI DELL'ULTIMA SETTIMANA: E' UNO SVANTAGGIO GIOCARE DOPO? - "No, sinceramente non mi ha sorpreso niente. Stiamo parlando della 20ª di campionato, aspettiamo un attimo. Se viviamo con l'angoscia che mi vorreste trasmettere... Io non ce l'ho. Ovvio che guardiamo le altre, guardo le altre partite, ma sappiamo che ripetiamo il girone d'andata ci salviamo e raggiungiamo l'obiettivo, se possiamo far meglio lo dobbiamo cavalcare. Se gli altri saranno più bravi di noi alla 20ª conta relativamente, dipende da contro chi giochi. E io vorrei parlare della nostra partita".



QUANTO SONO CAMBIATE LE DUE SQUADRE RISPETTO ALL'ANDATA? - "Non affrontiamo la stessa Juve per due motivi: è la Juve, era già forte all'andata, ma ora è più consapevole, e poi giochiamo a Torino. Ha giocato 11 partite e ne ha vinte 9, pareggiate 2, quindi non sarà la stessa Juve dell'andata. Io spero che possa essere lo stesso Sassuolo, prestativo come all'andata, fermo restando che per ottenere un risultato importante in casa loro, non potremo basarci solo su quello che faremo noi, devi andare lì per essere quasi perfetto, essere prestativo con e senza palla, sperando che loro siano meno efficaci".



FATICA CON LE PICCOLE - "Non posso negarlo, ma al tempo stesso abbiamo fatto buone partite non ottenendo risultato con squadre di una classifica diversa. Le squadre di questo livello ti mettono molto in difficoltà, ma se vai con le tue sicurezze e riesci a mettere nel campo le tue qualità puoi costruire delle situazioni pericolose. E se sei bravo riesci a realizzarle. Dovremo essere bravi nelle opportunità che avremo: sarà difficile, avremo poche possibilità di ottenere un risultato positivo, ma tutto passa da quello che faremo".



LOTTA SALVEZZA PIU' DIFFICILE QUEST'ANNO: SI E' ALZATO IL LIVELLO? - "così, ma già dall'inizio. Le squadre che sono lì con noi in casa fanno la differenza. Chi è salito sono città, una squadra rappresenta una regione, quindi si è alzato il livello della parte destra, e pensare che la terzultima ha 17 punti, non era così l'anno scorso, poi i punti per le varie quote si discostano poco".



COSA HA LASCIATO LA VITTORIA CON LA FIORENTINA - "Ho letto le interviste dopo la partita, non ultima l'intervista di Consigli, e capisco che ha dato una bella spinta. La partita è stata sporca, nel senso che il primo tempo è stato giocato bene concedendo poco o niente, nella ripresa ci siamo abbassati contro una squadra forte che abbassa tutte le squadre della Serie A, e la squadra si è ritrovata. Leggendo le parole dei ragazzi parlano di una spinta positiva, ma so che lo vogliamo dimostrare: dimostriamo quello che abbiamo detto, dimostriamo di essere migliorati, perché è sempre un esame continuo".



INFERMERIA - "Non recuperiamo nessuno e purtroppo perdiamo Toljan, il giocatore a oggi più impiegato, ma non ci sarà per qualche partita".



DIFESA A TRE - "E' un'ipotesi a partita in corso ad oggi, come successo anche nelle gare precedenti. Dall'inizio no".



SOSTA TRA JUVE E MONZA: VANTAGGIO O SVANTAGGIO? - "Se saremo equilibrati non credo che sarà deleterio. Alla prima di ritorno abbiamo il calendario meno favorevole, con la Juve a Torino, una squadra che in casa è uno schiacciasassi. Noi la prossima faremo zero punti e qualcuna farà punti, quindi la sosta ci metterà ansia se non saremo equilibrati, se saremo equilibrati la sosta sarà un'opportunità, magari recupereremo qualche giocatore, e anche una possibilità per allenarci di più. Ovvio che mi sarebbe piaciuto giocare col Napoli ma c'è un calendario, va rispettato, ma così è".



COME VEDE IL GRUPPO - "Fisicamente e psicologicamente bene. Che avremmo potuto ottenere qualche punto in più sì, ma ben vengano prestazioni e risultati altalenanti se acquisisci quella spinta in più come si è visto con la Fiorentina. Domani organizzazione e volontà potrebbero non bastare, lo devo dire perché è così. Contro la Juve a Torino non è semplice ma avremo le nostre possibilità anche lì. Sappiamo che all'inizio sarà difficile perché la Juve partirà forte, proverà a chiudere la pratica nel minor tempo possibile, nel secondo tempo ha conquistato 18 punti, è la squadra che ha fatto più punti tra primo e secondo tempo, tutte queste armi la Juve ce l'ha ma non partiamo battuti".



ADESSO 'CI VUOLE CALMA'? - "Voi mi parlate da giornalisti che avete un taglio e ponete il Sassuolo in una certa posizione classifica. Abbiamo cambiato la squadra, Consigli ha detto delle cose e le condivido, quindi devi lottare ogni partita, devi sudartela, per arrivare all'obiettivo e sono sicuro che ci arriveremo, passando da risultati negativi. Il campionato è questo. I ragazzi si stanno abituando a questo, la dimostrazione è stata l'ultima partita. Non possiamo andare a Torino pensando alla classifica o alla gara d'andata, dobbiamo metterci dentro tutto quanto fatto, sapendo che possiamo migliorare la qualità del gioco, dobbiamo migliorare nell'organizzazione difensiva e nella volontà, sapendo che il campionato riparte partendo tutti".



PINAMONTI HA DETTO: 'LA SITUAZIONE INIZIAVA A DIVENTARE UN PO' PESANTE, PROPRIO NELLO SPOGLIATOIO TRA COMPAGNI, PERCHE' SAPPIAMO DI POTER FARE DI PIU'' - "Si guardano le parole che usa per definire un momento. Non è semplice ritrovarsi al campo, abbiamo fatto partita, meritavamo di più, non cito una partita in particolare ma meritavamo di più, pensi di aver fatto quello che dovevi e hai la consapevolezza di dire che hai messo tutto ma non hai ottenuto niente, credo intendesse dire questo. La partita con la Fiorentina ha dato un po' di sicurezza, ha dato un po' di calma, ma a me piace parlare di consapevolezza. Ora non è semplice ricercarla nella prossima ma Andrea non si riferiva al rapporto tra compagni ma lavori, giochi, e non fai punti. Sono contento che lui invece abbia alzato il suo livello, ha parlato dei suoi obiettivi, la squadra lo deve aiutare perché se li raggiunge la squadra ne trarrà beneficio, lui al tempo stesso deve continuare a lavorare per migliorare".



IL 4-2 DELL'ANDATA HA FATTO MEGLIO ALLA JUVE CHE AL SASSUOLO - "Io non sono abituato a guardare in casa d'altri. A noi ha fatto bene perché sono 3 punti, quello che ha fatto alla Juve dovreste chiederlo alla Juve, però non mi piace il taglio che volete dare. Se ho detto che il nostro obiettivo è uno, quello è il nostro obiettivo. Poi volete dire che potevamo fare di più, se non otteniamo un risultato siamo a 2 punti, ma potete dire tutto. Noi siamo consapevoli, ma se a voi non sta bene, ditelo, scrivetelo, non sono disposto a venire qui e a giustificare una prestazione se non si è ottenuto un risultato negativo. Con la Juve è dura, tocca a noi alla prima di ritorno. Noi andiamo là con l'obiettivo di ottenere un risultato positivo ma non possiamo essere presuntuosi da poter costruire tutto questo su un risultato positivo, ma non dovrà venire meno niente all'obiettivo del Sassuolo se riusciremo a riconoscerci nella prestazione di Torino, poi il resto lo vedremo".



THORSTVEDT: PERCORSO ALLA MATHEUS HENRIQUE? - "La speranza è sì, il pensiero è lo stesso. È un giocatore di personalità, poi tutti trovano più consapevolezza giocando. Lui sta trovando continuità per merito suo, ovvio che abbiamo anche delle defezioni e questo non mi ha permesso di optare per un cambio, ma gioca perché sta facendo bene e continuerà a giocare perché sta facendo bene, sono sicuro. Sta crescendo in personalità nella squadra e questo è un valore in più. Il centrocampo ha margini di crescita e stiamo migliorando".



BAJRAMI - "Fisicamente sta meglio perché veniva da problemini, mentalmente bene. Ho grande stima in lui e mi aspetto di più, quindi uso il microfono per pungolarlo. L'ho allenato a Empoli e vorrei rivedere in lui le qualità che gli riconoscono tutti, senza avere il problema di sbagliare. Se giochiamo con la classifica o secondo le aspettative non faremo bene, lo stesso Bajrami: deve fare di più perché può fare di più. È partito bene, si è un pochino assestato, e ora mi aspetto un girone di ritorno con la B di Bajrami maiuscola".



L'INFORTUNIO DI TOLJAN CAMBIA IL MERCATO? - "Sicuramente cambia qualcosa per la partita di domani, abbiamo una catena importante a destra con Toljan e Berardi, sono tra i giocatori con più qualità a livello tecnico e non solo. Quella di Jeremy è una grossa perdita ma nel breve, non ce l'avremo per qualche partita, perché o faccio sedere i dottori o creo troppe aspettative. Questa non è la sede opportuna per parlare del mercato. Abbiamo parlato con i dirigenti e se ci saranno le opportunità la società le coglieremo".