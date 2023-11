Qualche rammarico per il Sassuolo, che perde 1-2 contro il Torino nel posticipo del lunedì sera; l’allenatore neroverde Alessio Dionisi ha analizzato così la gara a Dazn: “E' mancato un po' di spirito. Abbiamo sbagliato tecnicamente e l’approccio non è stato il massimo. Sono arrabbiato, perché abbiamo concesso ripartenze su errori nostri e mi dà fastidio. Abbiamo pagato presunzione e leggerezza, ora sta a noi dimostrare che non siamo in crisi”.