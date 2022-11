L'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi ha dichiarato dopo la sconfitta nella trasferta di campionato a Bologna: "Sono convinto che i ragazzi volessero fare una partita diversa, ma così non è stato. Siamo mancati nell'atteggiamento, non dovrebbe succedere. C'è rammarico perché non abbiamo giocato, soprattutto nel primo tempo. Sembra quasi che facciamo meglio contro squadre più importanti. La sosta arriva al momento opportuno, dobbiamo recuperare energie e giocatori. Berardi ci darà qualità, le cessioni di Scamacca e Raspadori non bastano per spiegare i passi indietro. Ci deve rimanere la rabbia di questa partita per ripartire in modo diverso. Non abbiamo mai avuto insieme i nostri esterni titolari. Abbiamo 3 punti in meno dell'anno scorso, non 10...".