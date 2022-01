Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, parla a Dazn dopo la partita pareggiata con il Torino: "Oggi il Torino ha fatto più di noi e meritava il risultato. Il merito avuto è stato rimanere in partita, con qualche episodio fortunato per una volta. In più, rispetto a domenica, avevamo Berardi. La ciliegina l'ha messa Raspadori ma Domenico è stato decisivo. Sono contento perché col Verona avevamo mollato nonostante l'ottima mole di gioco. Oggi siamo stati premiati per questo atteggiamento".



LO SCHIERAMENTO INIZIALE - "Abbiamo iniziato con un 4-3-3 con Frattesi che doveva aiutare i tre attaccanti in avanti: con quattro giocatori offensivi potevamo avere tanti spunti nell'uno contro uno e spazi da attaccare. Nel secondo tempo ce la siamo giocata a due in mezzo al campo come spesso facciamo. Poi come detto siamo stati bravi e fortunati".



SU RASPADORI E BERARDI - "La qualità più grande di Giacomo è il carattere. In più, come detto, avevamo Domenico, che veniva da dieci giorni senza allenamento ma la sua importanza si è vista. Oggi sono contento per il carattere messo. Poca qualità, ma tanto cuore".