Alessio Dionisi ha parlato alla vigilia della sfida tra Sassuolo e Cremonese. Ecco le sue parole.



"Dobbiamo allontanarci dalla zona dietro e avvicinarci davanti. Se fai risultato guardi con più ottimismo tutto, la partita con la Cremonese è importante, è una squadra viva. Per affrontarli non c'era momento peggiore, ma anche per la Cremonese non sarà semplice affrontare il Sassuolo ora. Dovremo essere bravi ad approcciarla bene sin dall'inizio e a rimanere all'interno della gara per gestire tutti i momenti".



"Il tridente Berardi-Pinamonti-Laurienté più che un rammarico è motivazione, perché se non hanno potuto giocare insieme non hanno potuto nemmeno allenarsi insieme. Voi vedete il risultato finale che a volte non è neanche il migliore, che è quello della partita. La squadra cresce in allenamento, è normale se hai giocatori che spostano che la squadra si metta a disposizione. Non è un rammarico, è motivazione in più perché vuol dire che chi ha giocato ha fatto quello che doveva, perché abbaimo vissuto alti, bassi quasi bassissimi e ora ci stiamo riprendendo".



"Chi è il rigorista senza Berardi? Sicuramente non io. In campo a Milano quando c'era Domenico ha calciato Laurienté, c'è anche una scelta in campo. Potrebbe essere Laurienté se giocherà, potrebbe essere un altro, è un dettaglio sul quale mi piacerebbe pensare domani".