Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto a Sky Sport dopo il pareggio interno con il Bologna: "Oggi è un peccato, abbiamo avuto la possibilità di fare il secondo. Partita equilibrata, ma nel secondo tempo abbiamo fatto noi la partita. Pareggio giusto, ci abbiamo provato, volevamo ottenere i tre punti. Berardi è stato in campo tutta la partita domenica, nel secondo tempo è stato stoico. Oggi era l'occasione per Matheus Henrique, che poteva segnare il secondo gol".



BRAVI A CHIUDERE IL BOLOGNA - "Ci aspettavamo un attaccante. Non avendo un riferimento non era facile, loro hanno giocato con cinque centrocampisti e nonostante ciò siamo stati bravi. Nel primo tempo abbiamo gestito di più, mentre nel secondo tempo potevamo concludere di più. Il Bologna ha qualità e gamba nelle ripartenze".



REALTA' SASSUOLO - "Devo dire che sono orgoglioso dei ragazzi. Devono trovare motivazioni che altre, attraverso il pubblico, trovano. Siamo partiti bene, abbiamo subito un po' di critiche all'inizio, ma oggi chi voleva vincere la partita sembravamo noi. Quando attaccavamo dovevamo stare attenti in difesa".