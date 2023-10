Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato a Sky dopo il pareggio di Lecce:



"Non siamo andati dietro alla confusione, sapevamo che in casa il Lecce mette agonismo. Nel primo tempo abbiamo fatto la partita subendo un po' di ripartenze. Fino al 50' il pari era giusto, dopo abbiamo preso il comando della partita e la sensazione era quella di poterla vincere. Non era facile perché il Lecce farà ancora tanti risultati. Non mi piace trovare alibi ma abbiamo giocato lunedì sera, oggi è stata un'ottima partita soprattutto da parte dei nuovi. Il rammarico è per il risultato che ci sta un po' stretto".



CASTILLEJO - "Samu vedeva che la squadra non trovava i passaggi, lui è stato bravo mettendoci personalità. Sono veramente contento per l'atteggiamento, lui e Racic hanno fatto bene così come Ferrari e Pedersen che erano alla prima da titolari. In questo ambiente con un solo giorno di preparazione della partita non era facile. Speriamo di non rivedere più il secondo tempo contro il Sassuolo. Stiamo ricominciando a essere noi, questo per me è positivo".



PALLE INATTIVE - "Abbiamo creato anche il rigore su palla inattiva e altre situazioni da gol. Ci stiamo lavorando come fanno un po' tutte le squadre, il nostro è anche un problema di comunicazione. Sull'episodio è stato perso l'uomo che poi ha fatto gol, ma dobbiamo valutare tutto l'insieme. Sicuramente lavoranod si può migliorare".