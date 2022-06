Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato anche del mercato e del nuovo acquisto, Agustin Avarez: " E' Un ragazzo del 2001, un centravanti fisicamente molto diverso da Scamacca". Sulle possibili cessioni invece, il tecnico ha scherzato così: "Non mi hanno ancora venduto nessuno? Vediamo cosa succede, ci sta che non vadano tutti via adesso, no?".