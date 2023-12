In vista del match contro la Roma, l'allenatore del Sassuoloha parlato in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni:- "Noi lavoriamo sempre per essere migliori rispetto alla partita precedente e delle volte non è quello che vorremmo.. L'ultima partita ci ha dato un po' di sicurezza in più e siamo in crescita, questo a prescindere dal risultato di domani.. Sarà difficile a prescindere dal nostro storico. Sappiamo che abbiamo le armi per incidere durante la partita, dobbiamo essere più cinici sui palloni sporchi e spesso non lo siamo".- ", perché il nostro obiettivo è arrivare a 40 il prima possibile,. Questa deve essere la nostra mentalità, poi sappiamo di avere delle qualità ma abbiamo dimostrato che non bastano le qualità da sole, ci vuole di più. La determinazione di domenica è un buon punto d partenza ma non può bastare, spero che il risultato ci dia consapevolezza per fare quel qualcosa in più".- ", lo rivaluteremo per la prossima settimana, probabilmente rientrerà, è una cosa da poco.e se continuerà a crescere".- ", lavora per fare di più,. Il gol gli ha dato fiducia ma ha uno storico troppo breve ancora, parlerei più di giocatori che hanno giocato contro la Roma per 10 anni, ora 1-2 anni è poco storico".- "sposta in Italia e con la Nazionale. Non si può limitare individualmente, si deve lavorare da squadra,contro chiunque".- ". Prima dell'ultima sosta non stava bene in allenamento, aveva dei piccoli problemini che lo facevano allenare non al 110%. Lo conosco bene, è un ragazzo che ho cercato di far arrivare qui perché credo nelle sue qualità come in quelle di tutti. Dipende dall'equilibrio di squadra. Lui, gamba e tiro, in alcuni momenti della partita è determinante e vorrei sfruttarlo non solo per le sue qualità difensive e faccio delle scelte anche in funzione della gara. Con l'Empoli quando è entrato mi è piaciuto tantissimo e io vorrei sempre Nedim così. NoiÈ un ragazzo introverso, stiamo lavorando su questo e se si sblocca farà molto molto bene".- ", con individualità importanti, mi aspetto una Roma che non molla mai, una Roma forte".