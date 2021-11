Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, commenta a Sky Sport il pareggio interno con il Cagliari: "C'è rammarico, perché abbiamo subito i due gol immediatamente dopo averli fatti. Abbiamo concesso troppe ripartenze, ma sulla prestazione c'è poco da dire: abbiamo calciato 20 volte in porta, peccato perché queste partite bisogna vincerle se si fanno queste prestazioni. Gol azzurri con Scamacca e Berardi? Abbiamo fatto abbastanza bene, ma dobbiamo fare meglio: se si crea tanto bisogna realizzare di più, se si crea meno allora bisogna anche concedere meno. La classifica? E' meno positiva rispetto a quello che facciamo in campo. Paragone con De Zerbi? I paragoni non mi pesano, altrimenti non farei l'allenatore. Anzi, è uno stimolo. Raspadori? Io guardo il campo e le sue prestazioni sono positive. Ovviamente può migliorare, ma è giovane e ha tutto il tempo: bisogna parlarne meno, semplicemente".