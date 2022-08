Il tecnico delAlessioha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Lecce:"Il Lecce è una squadra molto motivata, ben allenata, organizzata e con fase d'attesa molto pericolosa, con aggressività e ripartenze. Hanno qualità individuali, verranno con entusiasmo e metteranno qualcosa che le neo promosse mettono sempre. Non dovremo farci trovare impreparati"."Cambierò qualcuno, sicuramente. Merito, demerito, nì, siamo all'inizio. Come detto tante volte, spesso la formazione che parte non è la formazione migliore a prescindere, è la formazione migliore per partite e pensando a partite nella partita"."Andrea è un giocatore bravo, sono molto contento che sia arrivato, sono sicuro che sarà di aiuto. È il giocatore giusto per sostituire chi è partito. La scelta è stata condizionata dalla precedente, che aveva fatto pochi allenamenti e con la Juve potevi fare una partita più difensiva. Vediamo gli allenamenti e vediamo"."Non penso sia stato ufficializzato, parliamo di una cosa che era nell'aria. Si hanno giovani e bravi, è normale che le squadre più importanti possano cercarli perché hanno forza e appeal. Possiamo guardare avanti, sostituendoli nel modo migliore. Chi è arrivato è più pronto, alcuni meno, ma hanno tutti le carte in regola per sostituire chi è uscito, anche se con qualità diverse. Se così sarà, l'uscita di Raspadori sarà pesante, come quella di Scamacca e l'infortunio di Traore. Tutte le squadre vanno avanti, qui non si trattengono i giocatori, li lasciamo andare se hanno opportunità migliori, ma il nostro obiettivo è far parlare di chi è qui"."Mi dispiace, l'operazione è andata benissimo ed è la cosa importante. Gli faccio gli auguri, è normale che perdiamo un giocatore che era partito giocando e sono incidenti di percorso. Tornerà più forte di prima, chi ha carattere viene migliorato dagli infortuni. Per noi è una perdita, è un'opportunità per chi giocherà"."È stata una bella notizia, tutto meritato. Nessuno regala niente e quello che ha ottenuto Berardi lo ha fatto per le sue qualità. È determinante per noi, sono tra felice che sia andata così. Sono molto ottimista per natura e Domenico non è un giocatore, è il giocatore del Sassuolo"."Ad inizio stagione mi pongo obiettivi su squadra e singoli, Agli occhi e all'apparenza possiamo dire che abbiamo venduto alcuni, ma abbiamo un buon potenziale. Possiamo crescere, grazie a chi è rimasto e a chi è tornato. Per le ambizioni non possiamo fare paragoni con le stagioni precedenti, andrei cauto sui commenti e sentenze, che mi sembrano precoci. Dico che l'ambizione va rinnovata e abbiamo le qualità per riconfermarci e non è poco, c'è chi ha fatto meno cambiamenti e noi vogliamo confermarci all'altezza di noi stessi, guardando al campionato scorso. Anche se non siamo più quella squadra".