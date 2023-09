Intervenuto a Dazn dopo la sconfitta contro il Frosinone, Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato dello scivolone dei suoi ragazzi: “Nel secondo tempo l’atteggiamento è stato sbagliato. C’è stata superficialità che ha riportato il Frosinone in partita. L’inerzia è cambiata. Note positive oggi non ce ne sono, mi aspettavo di più perché c’erano le opportunità di chiudere il primo tempo con doppio vantaggio almeno. Ci dobbiamo mettere qualcosa: o realizziamo di più, o ci aiutiamo un pochino di più. C’è tanto amaro in bocca, abbiamo concesso situazioni abbastanza semplici. Oggi abbiamo avuto dei demeriti nella mentalità. I risultati ci aiuteranno a crescere. Se poi trascuriamo una fase e nell’altra siamo leziosi, diventa difficile, perché anche gli altri hanno qualità. Questa sconfitta può togliere certezze. Pinamonti è cresciuto, oggi poteva essere una domenica perfetta per lui. Così non è stato. La prestazione di un singolo non conta per l’allenatore, ma serve a lui”.