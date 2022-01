Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, parla a SassuoloChannel alla vigilia del match di Coppa Italia di domani contro il Cagliari: "Siamo dispiaciuti per come è andata con il Verona, dobbiamo fare il mea culpa perché abbiamo delle responsabilità ma dobbiamo guardare avanti. La classifica non si è delineata benissimo, soprattutto nella zona centrale, probabilmente sarà così fino alla fine, l'equilibrio del campionato è lì da vedere. Parlavi di andamento da montagne russe del Sassuolo, ma non solo. Ora pensiamo al Cagliari, poi penseremo al Torino. Dobbiamo buttare la testa nella Coppa Italia, un attimo non pensare al campionato, se pensiamo alla Coppa Italia potrebbe diventare eventualmente un obiettivo. Se ci sarà turnover? Chi non ha giocato nella partita precedente avrà la possibilità di giocare domani, anche qualche Primavera potrebbe giocare dall'inizio ma questo non sposta l'obiettivo, che è arrivare ai quarti di finale, fermo restando che non parlo di turnover, non sarà turnover: qualcuno che non ha giocato giocherà domani, qualcuno che ha giocato rigiocherà. Se il mercato influisce sui giocatori? Mi sembra che la vivano bene, anzi, posso dirlo con sicurezza. Alcuni giocatori sono chiacchierati ma non percepisco sufficienza o superficialità negli atteggiamenti in campo e questo per me è importante. Il mercato mi interessa perché ci riguarda come società ma non ne parlo davanti a una telecamera o a un microfono, eventualmente saranno i dirigenti a parlarne".