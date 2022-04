Sonoro ko per ilche crolla a. Al triplice fischio è 6-1 per gli azzurri. Al termine del match l'allenatore dei neroverdi, Alessio, ha parlato ai microfoni di- "Si fa fatica a trovare qualcosa che sia andato giusto, difficile parlare dopo un risultato del genere. Va accettato. Il responsabile sono io, ci metto la faccia come è giusto che sia. Quando dopo pochi minuti subisci due gol su calcio d'angolo contro una squadra come il Napoli e subito dopo prendi anche il 3-0 è difficile. Non siamo entrati bene in campo e questi episodi non ce l'hanno permesso ulteriormente. Non bisogna trovare colpevoli in questo momento, altrimenti sarebbe troppo semplice scaricare responsabilità. La squadra non ha fatto ciò che doveva ma la colpa è di chi la allena".- "Se la prestazione contro la Juve ha influito nelle energie di oggi? Potrebbe essere. Il Napoli veniva da una partita persa, discussa e aveva grosse motivazioni. Noi invece venivamo da una partita giocata lunedì sera in cui abbiamo speso sicuramente a livello fisico e mentale, ricevuto complimenti sulla prestazione, anche se non eravamo contenti del risultato. Non possiamo recriminare pensando al passato, oggi i responsabili siamo noi, io per primo. Sulle palle inattive c'è da migliorare. Siamo una squadra poco fisica, ma se non ci mettiamo attitudine non va bene. Il primo gol è arrivato con troppa semplicità in area. Dopo diventa difficile quando concedi primo e secondo gol così. Non mi voglio addentrare su episodi o singoli, non è giusto. Il percorso della squadra è buono, lo dico oggi dopo un risultato del genere. I ragazzi sono giù, potrebbe farci bene per la prossima, potremo avere tante motivazioni, a partire dalla prossima. Ci sono nove punti ancora e dobbiamo guardare con fiducia".