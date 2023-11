Ilsi prepara alla sfida che domani vedrà gli uomini diaffrontare la Salernitana di Pippo Inzaghi a partire dalle 18.30. A poche ore dal match, il tecnico dei neroverdi ha parlato in conferenza stampa:"Che i tifosi si facciano sentire o vedere fa solo che piacere. Sono stati positivi, con uno striscione fuori dove scrivono che vogliono la vittoria, vogliamo la stessa cosa. Forse non si vede in campo ma lo vogliamo. C'è una partita difficile da giocare, la vorranno anche loro. Veniamo da una partita dove abbiamo fatto male, abbiamo fatto il contrario di quello che avremmo dovuto, e dobbiamo riscattarci"."Non è piacevole, non la puoi preparare nel migliore dei modi come magari fa il tuo avversario, ma in questo momento non dobbiamo badare a questo, sarebbe una pochezza generale. Quando non fai bene non dovresti vedere l'ora di rigiocare, al tempo stesso avresti anche bisogno di più tempo per preparare tatticamente la squadra, ma va bene così, meglio rigiocare per metterci alle spalle la partita di lunedì"."Pensare alla sosta è successivo, ora c'è la Salernitana. Speriamo di recuperare Matheus Henrique, Obiang no. L'assenza di Matheus può aver pesato ma è stata un'occasione per chi ha giocato"."La squadra ha bisogno di Domenico ma anche lui ha bisogno della squadra, se a incidere è solo uno poi si diventa prevedibili. Dobbiamo fare un'analisi su noi stessi. Tutti possiamo fare di più, io per primo, e nel tutti c'è dentro la squadra, compreso Domenico, ma anche gli altri. Ovvio che lui è particolarmente importante, non è l'unico giocatore che può determinare ma se ci rifugiamo su un solo giocatore gli altri potrebbero trovare un alibi ma non è così"."Volpato è entrato perché l'ha meritato. I giovani che arrivano da squadre dove non giocano, non è che arrivano nell'altra squadra e giocano, perché hanno bisogno di capire come star dentro un contesto, tecnico, tattico, comportamentale per certi aspetti. Ogni gruppo ha delle regole diverse. Volpato è cresciuto negli allenamenti e ha trovato più spazio in campionato. Poi se domani potrebbe trovare spazio dall'inizio è una possibilità come è una possibilità che parta a gara in corso"."Boloca si metteva a disposizione di Matheus, senza Matheus gli altri si devono mettere a disposizione di Boloca. È un percorso accelerato, non previsto, ma al tempo stesso ti fa crescere e quando riavremo tutti avremo più possibilità, perché poi c'è sempre un po' di equilibrio nei reparti per caratteristiche. Volpato contro lo Spezia ha giocato da mezz'ala, ora fa fatica, è un giocatore offensivo che difende con volontà ma non sa difendere, bisogna cercare di istruirlo sulla fase difensiva, migliorarlo, ma metterlo nelle condizioni migliori di esprimersi perché al tempo stesso fa esprimere meglio la squadra. Non sa riconoscere gli spazi ma ha forza, è un giocatore che deve giocare dentro al campo nella metà campo offensiva, ovvio che giocando nel Sassuolo che non è sempre dominante, ha alti e bassi, devi trovare".