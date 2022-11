Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pari contro la Roma. "Siamo soddisfatti della prestazione, c'è un po' di rammarico per il risultato perché avevamo avuto una grande occasione prima del loro gol. Lo spirito mi è piaciuto, spero che la partita di oggi ci faccia capire che squadra dobbiamo essere per atteggiamento. Oggi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo calciato più della Roma e poi è arrivato un gol su una bella giocata. Se lo meritavano i ragazzi".



LAURIENTÉ - "Ha cercato di apprendere il più possibile giocando, lui ci sta mettendo applicazione. Può fare ancora di più, ha grandi margini".



PINAMONTI - "Sono contento per la squadra e per Andrea, c'è stato un buon gioco di squadra. Se lo meritava, ha fatto un gol in più rispetto a prima ma pure prima ero soddisfatto. Io pretendo tanto, lui deve giocare sulle palle sporche come oggi perché questo è un gol da attaccante. Non ho dubbi su Andrea".



EMPOLI - "Non ho dormito per un paio di notti, sappiamo che tra pochi giorni giocheremo contro il Bologna cercando di non ricommettere l'errore della partita di Empoli".



BERARDI - "Sta bene, ha giocato i minuti che aveva. Mancano poche partite alla sosta, averno o non averlo fa tanta differenza. Giocare senza Berardi è difficile, già vederlo in panchina per tanti compagni è una spinta".