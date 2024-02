Sassuolo, Dionisi sulla graticola: valutazioni in corso dopo la sconfitta di Bergamo

Francesco Guerrieri

Quasi mai il Sassuolo, da quando abita nella prima divisione italiana, si era trovato in acque di classifica tanto torbide a questo punto della stagione; solo al primissimo anno- Oggi, dopo il pesante 3-0 rimediato in casa dell'Atalanta, i neroverdi si vedono appaiati al terzultimo posto a quota 20 punti con il Verona, che ha strappato il 2-2 alla Juventus nella gara precedente. La posizione del tecnico Dionisi appare particolarmente a rischio.



VALUTAZIONI IN CORSO - La dirigenza emiliana adesso e nelle prossime ore dovrà valutare il da farsi in merito alla guida tecnica, alle porte di una settimana che porterà al recupero della 21esima giornata contro il Napoli (proibitiva, ma forse neanche troppo dato il momento dei campioni in carica allenati da Mazzarri) e al delicato scontro con l'Empoli. Bisogna anche tenere presente che all'inizio di marzo è in programma il faccia a faccia con il Verona, in trasferta, e l'imperativo è arrivarci nelle migliori condizioni possibili.