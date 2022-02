Alessio, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma."Era lui che doveva chiedere scusa alla squadra e a me, e così è stato. Visto che la gente è sensibile a tutto quello che è polemica, dovrebbe anche essere sensibile al fatto che Junior a 5 minuti dal cambio era venuto a scusarsi. Ma era importante che si scusasse con la squadra e lo ha fatto"."Mancano Scamacca e Raspadori, non possiamo farci niente. Sono stati ammoniti e non ci saranno. Giocheremo contro la Roma ma giocherà qualcun altro al posto loro. Dovremo fare partita anche a prescindere dalle assenze e non saranno le uniche due assenze ma dobbiamo farci l'abitudine. La Roma ha nettamente qualcosa in più rispetto a noi, ha un obiettivo diverso, ma sulla partita secca ce la possiamo giocare"."Romagna e Obiang, oltre a Djuricic e Toljan. Ayhan dovremo valutare oggi, ieri non ha fatto niente però lo valuteremo oggi, conto che possa essere della partita"."Sempre di sconfitta si parla. Giocavamo contro la Juve a Torino, il pubblico dalla loro parte, l'entusiasmo dalla loro parte, abbiamo fatto un'ottima partita e dovremo farlo farlo anche domani"."Non si può tornare indietro, troppo facile. L'allenatore non torna indietro. Era in cambio in funzione della prossima, non siamo in tanti in attacco, dobbiamo gestire le forze. Volevamo passare il turno, forse forse Domenico poteva rimanere in campo, ma sono entrati Matheus Henrique e Defrel. Sono entrati giocatori bravi, già titolari e lo saranno presto, magari già domani. E aggiungo, a differenza della Juve, noi giochiamo contro una squadra che ha giocato martedì".