, tecnico del Sassuolo, ha parlato in zona mista dopo la vittoria per 10-1 in amichevole contro il Real Vicenza:“Più che dall’amichevole parlo della sensazioni della prima settimana di allenamento, ho visto un atteggiamento buono, mi girano un po’ le scatole per il gol preso. Spero che girino le scatole anche ai giocatori, comunque l’atteggiamento è stato positivo così come i primi giorni di allenamento”:“Si riparte dai 50 punti che sono un bottino che forse nessuno si aspettava e che pensavamo difficile. Sappiamo di avere qualità, il nostro obiettivo è quello di ripeterci e migliorarci”.“Il primo ha già giocato in Serie A, quindi è più semplice. Augustin avrà bisogno di più tempo ma prima o poi farà vedere le sue qualità a tutti”.“Abbiamo fatto una gestione dei carichi, abbiamo ritenuto opportuno per questo di gestirlo così. Se c’entra il mercato? Io faccio l’allenatore del Sassuolo e non il calciomercato”.“Ci tengo a salutarlo davanti alle telecamere, perdiamo un professionista e un uomo, ma gli faccio un grande in bocca al lupo. Per quanto riguarda chi è qua, io mi auguro che rimangano tutti, poi le entrate verranno gestite in base a chi partirà”.- “Oggi conta il giusto, secondo me deve crescere tanto. L’ho trovato in una buona condizione fisica e mentale, deve convincersi del fatto che può migliorare, ha sicuramente i mezzi e deve ripartire dalla tripletta di oggi. Sicuramente può trovare più spazio rispetto alla scorsa stagione”.“Per lui non è stata una stagione facile, ha avuto un lungo stop, sicuramente il rientro è una bella cosa per lui, per la società e per la squadra, Pedro è un giocatore che è stato molto utile e che poi sarà ancora”.