Al termine del successo contro il Verona, il tecnico del Sassuoloha parlato a Dazn, spiegando: "Abbiamo vinto, magari senza convincere al 100%, ma ci può stare. Siamo all'inizio, qualcuno aveva pochi minuti sulle gambe. Abbiamo fatto un buon primo tempo, nel secondo tempo l'unico errore è stato non chiuderla"."Hanno più fisicità di noi, non ci aspettavamo un'aggressione così forte. A volte siamo usciti bene, altre volte abbiamo concesso qualcosa"."Mia impronta? E' l'impronta del Sassuolo. Negli anni scorsi hanno fatto benissimo questo tipo di gioco, io cerco di dare continuità a questo lavoro. Sul terzo gol abbiamo fatto tanti passaggi ma se Junior non si inventa una giocata del genere tutto il lavoro precedente non si valorizza"."Abbiamo osato un po', giocando con 4 attaccanti, ma sono giocatori intelligenti. Serve trovare gli equilibri giusti, in alcuni momenti abbiamo creato ma non abbiamo finalizzato abbastanza. Dobbiamo essere bravi a concedere un pochino meno perché poi ti sbilanci e può succedere che il Verona, con qualche giocatore di qualità, possa farti male. Raspadori può giocare benissimo dove ha giocato oggi, lui e Caputo si intendono a meraviglia"."Bisogna prendere decisioni. Magari ho sbagliato anche io qualche scelta, ma ho trovato grande disponibilità da parte dei ragazzi. Loro devono accettare le scelte ma, come dico sempre, non devono condividerle perché devono sempre mettermi in difficoltà. Poi, ripeto, ho la fortuna di avere tanti giocatori bravi davanti e, per questo, dobbiamo trovare un certo equilibrio perché, poi, le ripartenza ci costano care come, un po', è successo quest'oggi".