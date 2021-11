Alessio Dionisi tecnico del Sassuolo ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Napoli di domani. Queste le parole del tecnico: ​"Vorrei rivedere la stessa attenzione che c'era a San Siro. ​Matheus Henrique è ​uscito malconcio dalla partita e dobbiamo valutarlo, ad oggi non so se si allenerà o se riuscirà a fare tutto l'allenamento. Scamacca è un bravo ragazzo, ​poi scrivono tanto in positivo o negativo. Sono ragazzi che vogliono migliorarsi e dobbiamo supportarli e per me questo significa anche parlarne meno. ​Non vedo l'ora di conoscere Spalletti. Ne ho sentito parlare tantissimo, lo apprezzo e lo ammiro per i risultati e per la personalità che ha. Boga? ​Oggi si allenerà e valuteremo. Non lo rischieremo, a ieri era praticamente recuperato ma ci riserviamo di valutare l'allenamento di oggi e domani mattina, poi vedremo.