Filip Djuricic, trequartista del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport commentando il match vinto contro il Genoa: "E' una stagione speciale per noi. Fino a oggi abbiamo fatto molto bene. Abbiamo 29 punti, se ce l'avessero detto prima del campionato non ci avremmo creduto. Dobbiamo continuare così, non abbiamo fatto la nostra miglior partita oggi ma abbiamo preso i 3 punti ed è questo quello che conta".



CON DE ZERBI - "Nel calcio ci sono diverse opinioni, sono cose che succedono. Il mister ha preso questa decisione e io ho accettato. I nostri problemi sono più piccoli della voglia di vincere che avevamo oggi. E' tutto risolto. Anche in passato, in altri club, non sono stato convocato, ho accettato, vado avanti, non siamo permalosi, questo è importante".



JUVE - "E' un grande piacere giocare contro la Juve, giocano in maniera aperta e per noi diventa una partita molto divertente. Siamo quarti, avremo la nostra occasione, ma dobbiamo essere umili e concentrati perché affrontiamo grandi giocatori".